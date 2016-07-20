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صراع الصفقات – تقرير: برشلونة يرغب في بيع أردا توران.. وأرسنال مهتم

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صراع الصفقات – تقرير: برشلونة يرغب في بيع أردا توران.. وأرسنال مهتم صراع الصفقات – تقرير: برشلونة يرغب في بيع أردا توران.. وأرسنال مهتم

قال تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي برشلونة يرغب في بيع أردا توران بعد 12 شهرا فقط من التوقيع معه وضمه خلال الصيف الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نادي أرسنال مهتم بشدة بالحصول على خدمات توران خلال سوق الانتقالات الصيفية وينوي التقدم بعرض لضم اللاعب.

ويرغب برشلونة في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب صاحب الـ29 عاما، وهو ما قد يدفعه أرسنال في حال رغبته في ضمه.

وكان توران قد انضم إلى برشلونة قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي بمبلغ 34 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى بشكل منفصل كإضافات حسب أداء اللاعب بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ولم يشارك توران مع برشلونة سوى بداية من شهر يناير الماضي وذلك بعد رفع الإيقاف عن النادي الكتالوني من إبرام الصفقات الذي كان قد وقع عليه منذ عامين بالمنع من دخول سوق الانتقالات لفترتين متتاليتين.

ولعب توران خلال الموسم المنصرم في 25 مباراة بكل المسابقات مع برشلونة سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف أخرى.

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