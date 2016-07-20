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صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي في سباق مع إيفرتون من أجل ضم مدافع نابولي

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صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي في سباق مع إيفرتون من أجل ضم مدافع نابولي صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي في سباق مع إيفرتون من أجل ضم مدافع نابولي

قالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن إيفرتون وتشيلسي قد دخلا في سباق من أجل ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الدولي السنغالي قد جذب أنظار أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي خاصة بعد مستواه المميز خلال الموسم المنصرم.

وكشف التقرير أن تشيلسي قد تقدم بعرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لكنه رفض من قبل نابولي لأنه يرغب في سعر أكبر، والنادي اللندني سيعاود التقدم بعرض جديد.

في حين أن فاراد موشيري مالك إيفرتون الجديد ينوي دفع مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف المدرب رونالد كومان لكي يعيد النادي للتأهل للبطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وشارك كوليبالي خلال الموسم الماضي في 42 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

وانتقل كوليبالي إلى نابولي في صيف 2014 قادما من راسينج جينك بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 5 مليون و250 ألف جنيه إسترليني.

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