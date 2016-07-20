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مصرع رئيس نيابة الصف فى حادث انقلاب سيارته الطريق الصحراوى الغربى فى العياط

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مصرع رئيس نيابة الصف فى حادث انقلاب سيارته الطريق الصحراوى الغربى فى العياط مصرع رئيس نيابة الصف فى حادث انقلاب سيارته الطريق الصحراوى الغربى فى العياط
لقى منذ قليل، المستشار إبراهيم شهبندر، رئيس نيابة الصف، مصرعه فى حادث انقلاب سيارته على الطريق الصحراوى الغربى بمنطقة العياط، أثناء عودته إلى مسقط رأسة بمحافظة أسيوط، ليصاب بعدة إصابات، وأثناء نقله إلى المستشفى لقى مصرعه متأثرا بإصاباته.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، واللواء أحمد حجازى مدير الأمن، إلى موقع الحادث، وتولت النيابة التحقيقات.


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