إخلاء سبيل 3 من عناصر الإخوان بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 3 من عناصر الإخوان بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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