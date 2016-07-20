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بالصور: خطوبة بيبا ميدلتون

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الأربعاء 20-07-2016 17:21

وافقت بيبا ميدلتون Pippa Middleton، شقيقة دوقة كمبردج كايت ميدلتون Kate Middleton، على الارتباط برجل الأعمال المليونير جيمس ماثيوز James Matthews.
وقد طلب الرجل البالغ من العمر 40 عاماً يد بيبا، البالغة من العمر 32 عاماً، خلال سيرهما يوم السبت المنصرم في منطقة ليك ديستريكت ذات المناظر الخلابة في شمال غرب إنجلترا، حيث انحنى أمامها وقدّم لها خاتم الخطوبة، الذي قدّر خبراء المجوهرات سعره بـ260 ألف دولار، فوافقت على الفور.
يُشار إلى أنّ علاقة بيبا وماثيوز، المتوقع أن يتزوجا العام المقبل، بدأت مع بداية العام، على الرغم من أنهما كانا قد تواعدا سابقاً عام 2012، قبل أن ينفصلا، ثم شوهد الاثنان معاً في الآونة الأخيرة في بطولة ويمبلدون للتنس.
يذكر أن بيبا كانت قد لفتت الأنظار حين تزوّجت شقيقتها كيت الأمير وليام في 2011 بارتدائها فستاناً ضيّقاً من تصميم الكسندر مكوين، ما منحها لقب "صاحبة الإثارة الملكية"، وجعلها تحتلّ صفحات الصحف البريطانية حتى اليوم.

 

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