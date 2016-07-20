حبس عامل 4 أيام لحيازته بندقية آلية وذخيرة بالفيوم

قررت النيابة العامة بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حبس عامل، من قرية قصر الباسل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة بندقية آلية و8 طلقات من نفس العيار، بدون ترخيص.

وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بضبط (ناصف.أ.أ-55 سنة)، عامل، من قصر الباسل، بمركز إطسا، وبحوزته بندقية آلية، وخزينة خاصة بها عدد 8 طلقات من نفس العيار، وأقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5000 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة إطسا، وأحيل إلى نيابة مركز إطسا للتحقيق.

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