حبس عامل 4 أيام لحيازته بندقية آلية وذخيرة بالفيوم

قررت النيابة العامة بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حبس عامل، من قرية قصر الباسل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة بندقية آلية و8 طلقات من نفس العيار، بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بضبط (ناصف.أ.أ-55 سنة)، عامل، من قصر الباسل، بمركز إطسا، وبحوزته بندقية آلية، وخزينة خاصة بها عدد 8 طلقات من نفس العيار، وأقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس.
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5000 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة إطسا، وأحيل إلى نيابة مركز إطسا للتحقيق.