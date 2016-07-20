جنايات دمنهور تعيد واقعة مقتل 3 مواطنين وإصابة 29 آخرين للتحقيق

فى واقعة هى الأولى من نوعها تشهدها محاكم البحيرة قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد فايز الطنيخى، بإعادة القضية رقم 13800/2015 جنايات إيتاى البارود للتحقيق وانتداب قاض للتحقيق فيما ورد من أقوال 5 شهود عيان، تبين لهيئة المحكمة عدم تصدى النيابة العامة ومحامى عام نيابات جنوب دمنهور للمتهمين الرئيسيين فى القضية وأغفلت استدعاءهم والتحقيق معهم رغم وجود 5 شهود أكدوا مشاركتهم فى الجريمة والتحريض على ارتكابها.

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 2 يوليو 2015 بدائرة مركز إيتاى البارود حيث نشبت مشاجرة كبيرة بين عائلتى الصايم ويونس بسبب قيام أغنام عائلة يونس بإتلاف زراعات الصايم حيث قام أفراد عائلة الصايم بالتعدى على أفراد عائلة يونس ما أسفر عن قيام عائلة الصايم بقتل 3 أشخاص من عائلة يونس وهم كل من إبراهيم أحمد إبراهيم يونس ورجب عطية إبراهيم يونس وأحمد حسين إبراهيم يونس والشروع فى قتل 9 آخرين، بينما قام أفراد عائلة يونس بإصابة كل من السعيد نوفل الصايم وأحمد عبد الفضيل نوفل الصايم.

وألقت مباحث البحيرة القبض على 23 متهمًا من الطرفين وتم الإفراج عنهم عقب التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، وأحيلت الدعوى للمحكمة التى تداولت القضية واكتشفت قيام النيابة بعدم التصدى للمتهمين الرئيسيين وما أثير بشأنهما حيث شهد الشهود بقيام كلٍ من عبد الجواد الصايم عبد الجواد وعبد السيد الصايم كبار عائلة الصايم بالتواجد فى مسرح الجريمة وتحريض اتباعهم على ارتكاب الجريمة، وبموجب المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وبما خولته لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم لها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق.

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