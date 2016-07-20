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اليونيسيف: 49 ألف طفل يواجهون الموت بسبب سوء التغذية فى نيجيريا

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اليونيسيف: 49 ألف طفل يواجهون الموت بسبب سوء التغذية فى نيجيريا اليونيسيف: 49 ألف طفل يواجهون الموت بسبب سوء التغذية فى نيجيريا
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء، إن 49 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية فى نيجيريا، وذلك فى حال عدم حصولهم على العلاج اللازم.

وطالبت المنظمة - حسبما نقلت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - الجمعيات الخيرية والجهات المانحة إلى الاستجابة بسرعة لتفادى وقوع مأساة فى ولاية "بورنو"، حيث يعانى ما يقرب من ربع مليون طفل من سوء التغذية الشديد.

ووجدت المنظمة فى مناطق تسيطر عليها جماعة "بوكو حرام" المسلحة فى شمال شرق نيجيريا الآلاف من الأطفال دون ماء أو غذاء.

وقد خلفت الحرب التى تشنها جماعة "بوكو حرام" على فى نيجيريا منذ نحو سبع سنوات ما لا يقل عن 20 ألف قتيل وأكثر من مليونى مهاجر ونازح، كما يشن الجيش النيجيرى عمليات عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى القضاء على هذه الجماعة.

64 مليون جنيه إسترلينى من بريطانيا لمحاربة سوء التغذية بشمال نيجيريا

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مصر 365

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