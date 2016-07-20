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إجراء جراحة لاستبدال جزئى لمفصل الركبة بمساعدة الكمبيوتر

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إجراء جراحة لاستبدال جزئى لمفصل الركبة بمساعدة الكمبيوتر إجراء جراحة لاستبدال جزئى لمفصل الركبة بمساعدة الكمبيوتر
أجرى اليوم الأربعاء، فريق طبى بقسم جراحة العظام برئاسة الدكتور أسامة عبد الله مدير مستشفى الزيتون التخصصى بوزارة الصحة أول جراحة بالشرق الأوسط لاستبدال جزئى لمفصل الركبة بمساعدة الكمبيوترعن طريق استخدام القوالب الإلكترونية، وضم الفريق الطبى، إبراهيم مصطفى، والدكتور خالد زيدان والدكتورمحمود حافظ .

ونسق د. محمد حامد نائب المدير، ود. حسين النجار مدير العمليات، عمل كونفرنس لإذاعة العملية بقاعة الاجتماعات بالمستشفى وعرضها لجميع الأطباء.

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