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طلب الطعام قبل موعد تناوله بساعة يساعد فى اختيار وجبات صحية.. جربها

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طلب الطعام قبل موعد تناوله بساعة يساعد فى اختيار وجبات صحية.. جربها طلب الطعام قبل موعد تناوله بساعة يساعد فى اختيار وجبات صحية.. جربها
يصاب العديد بحالة من اليأس عندما يفشلون فى إنقاص وزنهم رغم اتباعهم كل الطرق والنظم الغذائية، وهو ما يجعلهم يأكلون كل الوجبات بطريقة غير منتظمة ولا يفكرون هل هى تزيد أو تنقص من وزنهم.

ويقوم الباحثون بدراسة جديدة فى مركز جامعة "بنسلفانيا" للتوصل لطرق أفضل لخفض السعرات الحرارية للأفراد دون اتباع نظام غذائى محدد، وكانت الدراسة على محبى التجول فى السوبر ماركت وتناول مختلف الوجبات فى المطاعم، حيث كشفوا أن اختيار الوجبات الغذائية قبل معاد تناولها بساعة يخفض من سعراتك الحرارية التى تتناولها.

وفسر الباحثون الدراسة قائلين: "التخطيط للوجبات التى ستتناولها قبل أن تشعر بالجوع أو قبل الموعد المعتاد تناول فيه الوجبة يجعل الفرد يفكر فى اختيارات صحية أكثر، حيث تقع اهتماماته بالسلطة والخضراوات أكثر، وهى أكثر الوجبات التى تساعد على التخلص من وباء السمنة فى كل مكان".


>وأضاف الدكتور "إيريك فانيبس" أحد المشاركين فى الدراسة: "أظهرت نتائجنا أن اختيار الوجبات فى حالة الجوع يوقع الفرد فى دائرة اختيار الوجبات الدسمة عالية السعرات الحرارية وهو ما يجعله داخل إطار السمنة طيلة حياته، ولكن اختيار الوجبات فى وقت مبكر يجعله يختار الوجبات الخفيفة قليلة السعرات الحرارية بذلك لا يوجد مساحة لطلب بعدها وجبة دسمه لأن بطبيعة الحال امتلأت المعدة بكل ما هو صحى".

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