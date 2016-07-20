8 آلاف جنيه إعانة من محافظة بنى سويف لـ 16 مواطنًا

سلم محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب، اليوم الأربعاء، 8 آلاف جنيه إعانات عاجلة، لـ 16 مواطنا بواقع (خمسمائة جنيه) لكل حالة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وشراء احتياجاتهم اليومية، والوفاء بالتزاماتهم الأسرية.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

واستمع "حبيب" خلال اللقاء لمطالب بعض أهالى قرية صفط العرفا مركز الفشن، لتضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إذ كلف المحافظ رئيس مدينة الفشن بالتنسيق مع شركة المياه لمتابعة تنفيذ حلول خفض منسوب المياه الجوفية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية كحل نهائى للمشكلة.

كما ناقش المحافظ شكوى بعض أهالى قرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، من ضعف مياه الشرب بالقرية، موجها فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد أنسب الحلول الفنية والهندسية تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لحل هذه المشكلة.

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