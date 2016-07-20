محافظ بنى سويف:لدينا قنوات عديدة لتلقى شكاوى المواطنين تناسب مستواهم التعليمى

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المحافظة لديها قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك من خلال العديد من الوسائل والآليات التى تتناسب مع طبيعة وظروف معيشة كل مواطن ومستواه التعليمى والاجتماعى، بداية من استقبال شكاوى المواطنين عن طريق إدارة خدمة المواطنين، بجانب "اللقاء المفتوح" الذى يُعقد أسبوعيًا بديوان عام المحافظة، بخلاف الخط الساخن (114) الذى خصصته المحافظة لتلقى الشكاوى.

هذا بالإضافة إلى تلقى الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، علاوة على تخصيص رقم (01018460099) على خدمة تطبيق الـ(واتس آب) "whats app"، الذى يتيح المراسلة الفورية بواسطة التليفون المحمول لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك باعتبارها وسيلة جديدة تواكب التكنولوجيا، وبهدف التواصل الفعال والسريع مع المواطنين، وذلك بالتوازى مع الوسائل السابقة.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين بديوان عام المحافظة شرق النيل اليوم، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم فى المراكز السبع الإدارية بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، فضلاً عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

وأشار "حبيب"، إلى حرص الجهاز التنفيذى على التواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، لافتًا إلى أنه يتم دعوة التنفيذيين خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، مما يساعد على إنهاء المشكلة سريعًا وتوفيرًا للوقت والجهد.

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