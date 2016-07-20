محافظ قنا يتفقد محطة مياه شرب ووحدة صحية بمركز نقادة

تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا محطة مياه شرب الزوايدة يرافقه اللواء محسن حلمى السكرتير المساعد للمحافظة ورئيس مدينة نقادة، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من جودة المياه.

وذكر الهجان أن القدرة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 80 لتر/ثانية، مضيفا أنه تم إحلال وتجديد نحو 70% من إجمالى خطوط الشبكة بمواسير جديدة بدلاً من المواسير المتهالكة، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى فى شتى قرى ومراكز المحافظة.

وعلى هامش زيارته للمدينة تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية طوخ، وأكد ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفقا للمواعيد الرسمية، وعلى ضرورة توفير الأمصال والأدوية، لاسيما الخاصة بالطوارئ كالضغط والسكر وأمصال العقرب، كما حث العاملين بالوحدة على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين والارتقاء بمستوى نظافة الوحدة.

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