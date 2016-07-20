أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ قنا يتفقد محطة مياه شرب ووحدة صحية بمركز نقادة

Google+ Print
محافظ قنا يتفقد محطة مياه شرب ووحدة صحية بمركز نقادة محافظ قنا يتفقد محطة مياه شرب ووحدة صحية بمركز نقادة
تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا محطة مياه شرب الزوايدة يرافقه اللواء محسن حلمى السكرتير المساعد للمحافظة ورئيس مدينة نقادة، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من جودة المياه.

وذكر الهجان أن القدرة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 80 لتر/ثانية، مضيفا أنه تم إحلال وتجديد نحو 70% من إجمالى خطوط الشبكة بمواسير جديدة بدلاً من المواسير المتهالكة، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى فى شتى قرى ومراكز المحافظة.

وعلى هامش زيارته للمدينة تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية طوخ، وأكد ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفقا للمواعيد الرسمية، وعلى ضرورة توفير الأمصال والأدوية، لاسيما الخاصة بالطوارئ كالضغط والسكر وأمصال العقرب، كما حث العاملين بالوحدة على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين والارتقاء بمستوى نظافة الوحدة.

محافظ قنا: رفع 300 طن قمامة يوميا ضمن مبادرة أسبوع النظافة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365