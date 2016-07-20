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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية على صلة بداعش فى ولاية سوسة

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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية على صلة بداعش فى ولاية سوسة الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية على صلة بداعش فى ولاية سوسة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة القلعة الصغرى فى ولاية سوسة، مؤكدة أن الخلية كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية - فى بيان لها اليوم - أن الوحدات المختصة التابعة لمنطقة الأمن الوطنى بسوسة تمكنت من القبض على أحد عناصر الخلية، وبالتحرى معه اعترف أنه خلال عام 2013 كان قد تعرف على بقية العناصر وهم من منطقة القلعة الصغرى.

وأشار إلى أن علاقته مع عناصر الخلية توطدت وأظهروا مبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث كانوا يشاهدون مقاطع تظهر كيفية صنع المتفجرات وبنادق تقليدية الصنع، ويمارسون كذلك تدريبات قتالية فى غابة زيتون بالقرب من أحد الجوامع بجهة القلعة الصغرى، حيث كانوا يجتمعون فيه للتخطيط لاستهداف العديد من المنشآت فى سوسة.

ولفتت الوزارة إلى مداهمة مقر سكنى لأحد عناصر هذه الخلية بعد اعترافه بأنه خلال عام 2015 اتفق مع بقية العناصر الإرهابية على استهداف منشآت مدنية وأمنية بالقلعة الصغرى وصنع عبوة ناسفة، إلى جانب التخطيط لاغتيال عنصر بالحرس الوطني.
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