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بالفيديوعلى الحجار يطرح احنا شعب

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بالفيديوعلى الحجار يطرح احنا شعب بالفيديوعلى الحجار يطرح احنا شعب

طرح الفنان على الحجار عبر صفحاته على مواقع يوتيوب وفيس بوك احدث اغنياته “احنا شعب”

على بدا تسجيل الاغنيه عقب بيان القوات المسلحه الاول..والذى امهل كل الاطراف48ساعه لحل الازمه المصريه

الاغنيه من الحان احمد الحجار. وتوز يع محمد حمدى  واخرج الكليب حاتم سيد.ومن تاليف الشاعر د مدحت العدل.وتقول كلماتها حنا شعب و انتوا شعب / و اللي هز القلب منا /عمره ما هزلكوا قلب/رغم ان الرب واحد/لينا رب و ليكوا رب”

واوضح الحجار المعنى المقصود بكلمة “رب”  بالاغنيه وقال .حيث أن رب الشيء هو القائم عليه و المسؤول عنه فنقول على الأب “رب البيت ” و نقول على صاحب العمل ” رب العمل ” , لذلك فالمقصود بجملة لينا رب و ليكو رب ليس هو ” رب العالمين ” الواحد القهار و لذلك ذكر الشاعر قبلها ” رغم ان الرب واحد “

 على اهدى الاغنيه الى كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين , إلى كل عمل غير صالح أنجبته من يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً , قال ربنا سبحانه و تعالى { من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } فهل إتخذتم عند الله عهداً بغير ذلك أم لكم رب آخر

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