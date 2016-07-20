الحكومة تبحث ضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار في اجتماعها الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبري التي تنفذ والخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما يتطرق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، إلى مناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة، والتي قام علي اثرها رئيس الوزراء باستكمال زياراته الميدانية لدواوين الوزراء والاجتماع مع الوزراء المعنيين لبحث ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات القومية المختلفة طبقا للجداول الزمنية المحددة لها خاصة وأن هذه المشروعات تستهدف إحداث تحسن مناخ الاستثمارات بوجه عام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة وعلي رأسها مشكلة القمامة بالمحافظات والصيغة النهائية لقانون التنمية المحلية وغيرها من القرارات التي سيتم مناقشتها والتي ستسهم في إحداث نهضة علي كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

أ ش أ