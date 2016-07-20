أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحكومة تبحث ضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار في اجتماعها الأسبوعي

Google+ Print
الحكومة تبحث ضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار في اجتماعها الأسبوعي الحكومة تبحث ضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار في اجتماعها الأسبوعي

رئيس الوزارء شريف اسماعيل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبري التي تنفذ والخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح .

كما يتطرق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، إلى مناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج ، والتي قام علي اثرها رئيس الوزراء باستكمال زياراته الميدانية لدواوين الوزراء والاجتماع مع الوزراء المعنيين لبحث ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات القومية المختلفة طبقا للجداول الزمنية المحددة لها خاصة وأن هذه المشروعات تستهدف إحداث تحسن مناخ الاستثمارات بوجه عام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة وعلي رأسها مشكلة القمامة بالمحافظات والصيغة النهائية لقانون التنمية المحلية وغيرها من القرارات التي سيتم مناقشتها والتي ستسهم في إحداث نهضة علي كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب