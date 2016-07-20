فساتين سهرة باللون الأحمر من اختيار النجمات

يضفي اللون الأحمر لمسة من الأنوثة والرقي على إطلالة السيدة التي ترتديه، ويبدو أن هذه النقطة لم تغب عن ذهن نجمات هوليوود المتألقات، حيث شوهدت العديد من الإطلالات الساحرة بهذا اللون خلال الأشهر الماضية نستعرضها معك في السطور التالية:

يزيّن اللون الأحمر أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، وغالباً تختاره النجمات في إطلالات أنثويّة ناعمة كإطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson بفستانها الأحمر الأنيق أو إطلالات دايان كروغر Diane Kruger المتنوّعة، كما يظهر في تصاميم أكثر جرأة كإطلالة كلوي كاردشيان Khloe Kardashian بالجمبسوت الأحمر الأنيق.

وتعد الفساتين الحمراء بروازاً أنيقاً لمجوهراتك البراقة، ولعل هذه النقطة لفتت أنظار النجمات إلى اللون الأحمر في حفل الأوسكار لهذا العام، حيث تألقت إيمي روسوم Emmy Rossum بفستان أحمر أنيق من "أرماني Armani"، وارتدت جينيفر لورانسJennifer Lawrence وشارليز ثيرون Charlize Theron فساتين حمراء من "ديور Dior" أظهرت بريق مجوهراتهما اللافتة.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات باللون الأحمر واستوحي منها ما يناسبك.