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الدفاع المدني يكشف تفاصيل السيطرة على حريق برج سلافة

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الدفاع المدني يكشف تفاصيل السيطرة على حريق برج سلافة الدفاع المدني يكشف تفاصيل السيطرة على حريق برج سلافة

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع اليوم في " برج سلافة " في منطقة مارينا.

 وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي في تصريح له عدم وجود أي إصابات جراء الحريق الذي تمت السيطرة عليه خلال حوالي ساعتين.

وأوضح أنه جرى إخلاء المبنى من السكان لضمان سلامتهم فيما تقوم فرق الدفاع المدني بعمل مسح كامل للمبنى منوها بأن الخسائر نتيجة الحريق ليست كبيرة كونه في زوايا البرج.
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> وأشار الى أن الحريق بدأ في الطابق الـ/ 62 / ــ من زاوية واحدة من البرج المكون من / 70 / طابقا ــ وامتد للأعلى الى الطوابق الثمانية بسبب الهواء.
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> ولفت إلى أنه شارك في عملية السيطرة على الحريق فرق الدفاع المدني من مراكز المرسى والبرشاء والقوز والراشدية والسطوة منوها بمشاركة حوالي / 50 / إطفائيا من هذه المراكز إضافة الى إدارة الانقاذ في شرطة دبي.
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> وأشاد بفعالية أجهزة الإطفاء الداخلية في المبنى في التعامل مع الحريق مما ساعد كثيرا في عملية السيطرة عليه وتقليل نسبة الخسائر.

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