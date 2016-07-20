بالصور..كامل الوزير: سبتمبر.. بدء عمل ماكينة الحفر الثانية بأنفاق الإسماعيلية

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن ماكينة الحفر الثانية بمشروع الأنفاق أسفل قناة السويس بمدينة الإسماعيلية ستبدأ العمل مع بداية سبتمبر المقبل.

وتفقد الوزير موقع العمل اليوم الأربعاء يرافقه اللواء ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء أحمد فودة، وعدد من رؤساء الشركات.

وأضاف الوزير فى تصريح للصحفيين: "تجهيز مداخل النفق انتهى بنسبة 100%، ونحتاج لمزيد من العمال للعمل فى مصانع البلاطات الخرسانية فى أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية حملة شهادة الدبلوم الصناعى قسم اللحام إلى التقدم بطلب عمل للشركات العاملة فى حفر الأنفاق بقناة السويس.

وتشرف الهيئة الهندسية على أعمال المشروع لحفر نفقين يربطان سيناء ومدينة الإسماعيلية، وبدأت ماكينة حفر المدخل الجنوبى للنفق فى شهر رمضان الماضى.

ويعمل مهندسو الموقع على تركيب ماكينة النفق الشمالى بإشراف من مهندسين من الشركة الألمانية المصنعة لماكينة الحفر وشارفت أعمال التركيب على الانتهاء بوصول أسطوانة tail skin آخر قطعة بالماكينة.



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الجزء الأخير من ماكينة الحفر الثانية لأنفاق الإسماعيلية



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أعمال تركيب ماكينة الحفر بالأنفاق



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مدخل أنفاق مدينة الإسماعيلية من الضفة الغربية لقناة السويس



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عمال يقومون بتوصيل أجزاء الماكينة.



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بداية سبتمبر موعد عمل الماكينة



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خبراء ألمان يشرفون على بداية العمل بالأنفاق ثم يكمل العمل مهندسون مصريون

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