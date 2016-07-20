"تقصى حقائق" البرلمان ترصد 5 ملايين جنيه عجز بصوامع راجح لتخزين القمح بالعياط

وتواصل الشركة المعاونة للجنة تقصى الحقائق البرلمانية إجراء عمليات القياس لشونة راجح بعد الانتهاء من قياس الكميات الموجودة بالصوامع.
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي
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عينة من القمح توضح الكمية الهائلة من الشوائب والحصى
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي
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قوات الأمن تؤمن مداخل الشونة فور وصول لجنة تقصى الحقائق
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي
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النائب ياسر عمر مع مهندسي شركة SGS
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إخفاء جهاز الكمبيوتر الخاص بميزان الشونة
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النواب وأمن المجلس يحققون مع عاملي الشونة
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النائب ياسر عمر والنائب إيهاب عبد العظيم داخل الشونة
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نواب لجنة تقصى الحقائق تبدأ عملها فى شونة راجح
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النائب إيهاب عبد العظيم والنقيب محمد نبيل من الهيئة الهندسية
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المهندس محمد علي يوضح سوء التخزين للقمح عن طريق البلاستيك
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صومعة وشونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط
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توضيح لأخفاء التغليف البلاسيتكي الخاطىء
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عينة أخرى توضح سوء جودة القمح
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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي التموين أثناء كتابة المحضر
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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي التموين أثناء كتابة المحضر
>أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"
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البرلمان ينتظر إخطارا ببطلان عضوية أحمد مرتضى.. وعلاء عبد المنعم: واجب النفاذ
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