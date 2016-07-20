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"تقصى حقائق" البرلمان ترصد 5 ملايين جنيه عجز بصوامع راجح لتخزين القمح بالعياط

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"تقصى حقائق" البرلمان ترصد 5 ملايين جنيه عجز بصوامع راجح لتخزين القمح بالعياط "تقصى حقائق" البرلمان ترصد 5 ملايين جنيه عجز بصوامع راجح لتخزين القمح بالعياط
كشفت نتائج المعاينة ورفع القياس، التى أجرتها شركة القياس العالمية SGS تحت إشراف اللواء مهندس شريف عادل باسيلى والنقيب مهندس محمد نبيل ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن وجود عجز بصوامع راجح بمركز العياط بمحافظة الجيزة يبلغ 1934 طنا بما يعادل مبلغ 5 ملايين 415 ألف و200 جنيه "5415200".

وتواصل الشركة المعاونة للجنة تقصى الحقائق البرلمانية إجراء عمليات القياس لشونة راجح بعد الانتهاء من قياس الكميات الموجودة بالصوامع.

لجنة تقصى حقائق القمح (1)
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي

لجنة تقصى حقائق القمح (2)
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عينة من القمح توضح الكمية الهائلة من الشوائب والحصى

لجنة تقصى حقائق القمح (3)
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي

لجنة تقصى حقائق القمح (4)
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قوات الأمن تؤمن مداخل الشونة فور وصول لجنة تقصى الحقائق

لجنة تقصى حقائق القمح (5)
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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي

لجنة تقصى حقائق القمح (6)
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النائب ياسر عمر مع مهندسي شركة SGS

لجنة تقصى حقائق القمح (7)
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إخفاء جهاز الكمبيوتر الخاص بميزان الشونة

لجنة تقصى حقائق القمح (8)
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النواب وأمن المجلس يحققون مع عاملي الشونة

لجنة تقصى حقائق القمح (9)
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النائب ياسر عمر والنائب إيهاب عبد العظيم داخل الشونة

لجنة تقصى حقائق القمح (10)
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نواب لجنة تقصى الحقائق تبدأ عملها فى شونة راجح

لجنة تقصى حقائق القمح (11)
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النائب إيهاب عبد العظيم والنقيب محمد نبيل من الهيئة الهندسية

لجنة تقصى حقائق القمح (12)
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المهندس محمد علي يوضح سوء التخزين للقمح عن طريق البلاستيك

لجنة تقصى حقائق القمح (13)
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صومعة وشونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط

لجنة تقصى حقائق القمح (14)
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توضيح لأخفاء التغليف البلاسيتكي الخاطىء

لجنة تقصى حقائق القمح (15)
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عينة أخرى توضح سوء جودة القمح

لجنة تقصى حقائق القمح (16)
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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي أثناء كتابة المحضر

لجنة تقصى حقائق القمح (17)
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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي التموين أثناء كتابة المحضر


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