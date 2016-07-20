"تقصى حقائق" البرلمان ترصد 5 ملايين جنيه عجز بصوامع راجح لتخزين القمح بالعياط

كشفت نتائج المعاينة ورفع القياس، التى أجرتها شركة القياس العالمية SGS تحت إشراف اللواء مهندس شريف عادل باسيلى والنقيب مهندس محمد نبيل ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن وجود عجز بصوامع راجح بمركز العياط بمحافظة الجيزة يبلغ 1934 طنا بما يعادل مبلغ 5 ملايين 415 ألف و200 جنيه "5415200".

وتواصل الشركة المعاونة للجنة تقصى الحقائق البرلمانية إجراء عمليات القياس لشونة راجح بعد الانتهاء من قياس الكميات الموجودة بالصوامع.



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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي



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عينة من القمح توضح الكمية الهائلة من الشوائب والحصى



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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي



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قوات الأمن تؤمن مداخل الشونة فور وصول لجنة تقصى الحقائق



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شركة SGS تبدأ عملها فى شونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي



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النائب ياسر عمر مع مهندسي شركة SGS



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إخفاء جهاز الكمبيوتر الخاص بميزان الشونة



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النواب وأمن المجلس يحققون مع عاملي الشونة



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النائب ياسر عمر والنائب إيهاب عبد العظيم داخل الشونة



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نواب لجنة تقصى الحقائق تبدأ عملها فى شونة راجح



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النائب إيهاب عبد العظيم والنقيب محمد نبيل من الهيئة الهندسية



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المهندس محمد علي يوضح سوء التخزين للقمح عن طريق البلاستيك



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صومعة وشونة راجح بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط



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توضيح لأخفاء التغليف البلاسيتكي الخاطىء



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عينة أخرى توضح سوء جودة القمح



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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي التموين أثناء كتابة المحضر



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النائب جلال عوارة و أمانة اللجنة وموظفي التموين أثناء كتابة المحضر

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