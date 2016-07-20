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اختيارات "سيدتي" لـ مكياج منعش

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الأربعاء 20-07-2016 16:08

اخترنا لك مجموعة من أجدد إصدارات مستحضرات التجميل التي تساعدك في الحصول على مكياج مميز وانتعاش لا مثيل لهما.


1.عطر " ايسانس 8 سانتال" Essnece N°8 Santal من ايلي صعب Elie Saab
2. بودرة الوجنتين " بلاش فلورال بينك" Blush Floral Pink من ديور Dior
3. أحمر شفاه " روج كوكو ستيلو" Ruge Coco Stylo من شانيل Chanel
4. قلم ظلال العين " سيندر بلاك" Cinder Black من ماك Mac
5. محارم مسمرة للوجه " فيس سالف تانيغ وايبس Face Self Tanning Wipes من سيفورا Sephora
6.مرطب الشفاه " لو ايرو دي لافر" Le Heros Des Levres من غيرلان Guerlain

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سيدتي