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نمش المجرة أجدد ابتكارات المكياج

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الأربعاء 20-07-2016 17:37

انتشرت موضة رسم النمش الاصطناعي على الوجه. لكن الصيحة الجديدة ترتكز على تحويل النمش إلى نجوم ملوّنة، ما يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي بنمش المجرة.


تابعي الصور، واكتشفي كيف يمكنك استخدام ألوان المكياج لتحويل وجهك إلى ما يُشبه قوس قزح مع بريق النمش. بعد تطبيق هذا المكياج، سيبدو وجهك ممتلئاً بالنجوم الصغيرة جداً بين المجرات في الفضاء. هذه الإطلالات الجمالية الجديدة هي بالفعل غريبة، وبالتأكيد ستنقلنا إلى مستوى آخر في فن المكياج.
ما رأيك في هذه الموضة، وهل تجدينها مناسبة لك؟

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سيدتي