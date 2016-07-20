الأسباب الحقيقية لرفض أحمد السقا التعاون مع محمد رمضان في "الكنز"

قدم النجم أحمد السقا اعتذاراً نهائياً عن بطولة فيلم "الكنز" مع الأسطورة محمد رمضان، ورفض كل الوساطات للعودة عن قراره، خاصة أن أغلبها تخيل أن أزمة السقا مع الأجر ورغبته في الحصول على نفس أجر محمد رمضان، بينما السبب الحقيقي للاعتذار كان تصريح منسوب لرمضان رفض الأخير تكذيبه.

التصريح الذى أنهى حلم الجميع بين السقا ورمضان بفيلم واحد، أدلى به الأسطورة فور الكشف عن بدء الاستعداد بتصوير الفيلم وأكد فيه أنه "البطل الوحيد" وصاحب الفكرة، وبقية المشاركين بالعمل سيقدمون أدواراً مساعدة، وهو ما اعتبره السقا إهانة مباشرة له، خاصة وأن المنتج وليد صبري لم يتفاوض الا معهما فقط، ورغم تدخل بعض الاطراف للتأكيد أن التصريحات المنسوبة لرمضان غير صحيحة وأنه لم يدل بها، الا أن السقا اشترط أن ينشر رمضان تكذيباً رسمياً، وأن يدلي بتصريحات يؤكد فيها أنّ بطولة العمل لهما معاً، و رفض رمضان تنفيذ الشرط، ورشح النجم آسر ياسين بدلاً من زميله السقا.

يذكر أنّ فيلم الكنز من إخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال وضم لبطولته النجوم محمد رمضان وآسر ياسين وروبي وهند صبري وأحمد رزق، وسيتم الاستعانة بفريق عالمي لتنفيذ أعمال الجرافيك بصورة غير مسبوقة بتاريخ السينما العربية، وقد سبق وقال السقا في تصريح له فور الكشف عن تفاصيلالفيلم، أنه شرف له أن يعمل مع محمد رمضان.

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