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بالصور: أسرة نور الشريف تغيب عن حفل تكريمه

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الأربعاء 20-07-2016 15:08

تجاهلت أسرة الفنان الكبيرة الراحل نور الشريف حفل تكريمه ضمن فعاليات افتتاح المهرجان القومي للمسرح، ولم تشارك النجمة بوسي أو ابنتها مي، في الحفل رغم إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى روح الفنان الراحل، وعرض نص مسرحي قصير مستوحى من مسيرته الفنية.
الغياب المفاجىء لأسرة الفنان الراحل نور الشريف اثار الكثير من القلق حول مصير الفعاليات المتعلقة بمناقشة سيرته الذاتية والفنية ودوره المهم في مسيرة المسرح المصري، خاصة وأنه أسس أشهر ورشة لتعليم الفنون المسرحية بمركز الهناجر للفنون، وكان من المنتظر أن تشارك الفنانة بوسي باعتبارها "التلميذة الأولى " للفقيد أيام عمله كمعيد في معهد الفنون المسرحية.
يذكر أن الحفل الذي عقد مساء أمس شهد تكريم الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة ، المخرج عبد الرحمن الشافعي ، الكاتبة والناقدة فريدة النقاش ، الناقدة فوزية مهران تسلمتها عنها ابنتها عايدة علام، الكاتب د. محمد شاكر،، رائد فن العرائس د. ناجى شاكر ، المخرج د. نبيل منيب.

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سيدتي