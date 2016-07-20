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ليدي غاغا بعد الانفصال: نحن نحبّ بعضنا كثيراً

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الأربعاء 20-07-2016 15:10

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن النجمة العالمية ليدي غاغا انفصلت عن خطيبها تايلور كيني بعد علاقة استمرت لأكثر من 5 أعوام.
وورد في المعلومات أن غاغا البالغة من العمر 30 عاماً انفصلت عن الممثل البالغ من العمر 35 عاماً في بداية الشهر الجاري.
وبدورها نشرت النجمة على حسابها الشخصي في انستقرام صورة لها مع تايلور وأرفقتها بتعليق كتبت فيه أنهما ابتعدا كفترة راحة من العلاقة لتقيميها ولم ينفصلا نهائياَ، وقالت :" لقد أمنا دائماً أننا خلقنا لنكون سوياً، ولكننا كأي ثنائي نتختلف ونتصالح في بعض الأحيان...ونحن الأن نعطي علاقتنا بعض الراحة، فكلنا لديه جدول أعمال ممتلىء ويحاول جاهداً المحافظة رغم ذلك على الحب الذي يجمعنا...أرجوكم أن تدعمونا في هذه الفترة...فنحن نحب بعضنا كثيراً".

وكانت قد رُصدت النجمة الأسبوع الماضي من دون أن يكون خاتم الخطوبة في يدها، خلال إجازتها في ماليبو، كما أنها لم تكن مع تايلور حينها، حيث كان الأخير يحتفل بعيد ميلاده.
يُذكر أنّ Lady Gaga و Taylor Kinney يتواعدان منذ أيلول/سبتمبر 2011، عندما اختارته Gaga ليشاركها في التمثيل في كليب أغنيتها "You And I"، وقد أعلنا خطوبتهما في عيد الحب عام 2015، وتمنيا أن يتزوجا في المغرب وينجبا الكثير من الأولاد.

 

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سيدتي

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