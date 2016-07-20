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وفاة المخرج الشهير غاري مارشال

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الأربعاء 20-07-2016 15:30

فارق المخرج التلفزيوني والسينمائي الشهير غاري مارشال Garry Marshall الحياة عن عمر ناهز الـ81 عاماً في مستشفى بوربنك في كاليفورنيا.
وقد أكدت خبر الوفاة المتحدثة الرسمية باسمه، إذ قالت إنه توفي الساعة الخامسة عصر يوم أمس الثلاثاء بسكتة دماغية بعد مضاعفات مرض الالتهاب الرئوي الذي عانى منه.
كذلك أعلنت أنّ جنّازه سيكون سريّاً، وسيُقام له نصب تذكاري في عيد ميلاده الذي يصادف في الـ13 تشرين الثاني.
يُشار إلى أنّ مارشال بدأ حياته العملية بإخراج فيلم Young Doctors In Love، إضافة إلى أفلام أخرى في الثمانينيات مثل The Flamingo Kid ، وBeaches، كما أخرج الفيلم الذي نال شهرة واسعة Pretty Woman في عام 1990، ثمّ Frankie and Johnny و Princess Diaries في عام 2001.
ولم يكتفِ الراحل بالإخراج، فخاض تجربة التمثيل حين شارك بدور ستان لانسينغ في السيتكوم Murphy Brown.
وبُعيد إعلان خبر الوفاة، نعى عدد من مشاهير هوليوود الراحل على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم: هنري وينكلر Henry Winkler، وأشتون كوتشر Ashton Kutcher، وفرد سافج Fred Savage.
يُذكر أنّ مارشال متزوّج بباربرا سو مارشال التي تعمل كممرضة، ولديه ثلاثة أولاد هم: لوري وتعمل كاتبة، وكاثلين المنتجة المسرحية، وسكوت الذي يعمل مخرجاً تلفزيونياً، بالإضافة إلى 6 أحفاد.

 

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