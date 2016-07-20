هل يفعلها المطرب محمد محسن ويخطف الممثلة هبة مجدي الثلاثاء القادم؟

أكدت مصادر مقربة من المطرب محمد محسن نجم مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، أنه قرر استغلال الأجواء الايجابية للعرض المسرحي، وعودته لخطيبته الممثلة هبة مجدي، لاتخاذ موقف حاسم في علاقتهما، وطلب منها عقد القران يوم الثلاثاء القادم، وتردد أنه حجز قاعة في أحد اكبر فنادق القاهرة بالفعل وقام بتوجيه الدعوة لعدد قليل من الأصدقاء المشتركين، ولكن لا زالت هبة ترفض حسم الموعد النهائي رغم تأييدها للفكرة حسما لشائعات الانفصال.

المصادر القريبة من المطرب الشهير داخل أوساط الشباب أكدت أن الفتور الذي طغى على علاقته بخطيبته بعد تأثرهما نفسياً بوفاة والديهما، ثم انشغالها بتصوير مسلسلها "يونس ولد فضة"، بات "من الماضي" بعدما تدخل نجم العرض الدكتور يحيي الفخراني لتصفية الأجواء، وهو ما شجع محسن على اتخاذ خطوة إضافية لتأكيد علاقتهما بعقد القران الثلاثاء المقبل، على أن يتم الزفاف لاحقاً خاصة وأن هبة مرتبطة بعقود تصوير عدة أعمال فنية نهاية يوليو الجاري.

حتى اللحظة .. لا يوجد تأكيد رسمي من الفنانة هبة مجدي حول عقد القران يوم الثلاثاء القادم .. ولكن المؤكد أن الخلافات القديمة تلاشت مع تجدد قصة الحب يومياً على خشبة المسرح القومي.