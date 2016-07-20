رئيسة وزراء بريطانيا: حزب العمال قد يمضي أشهرًا في انقسامات وصراعات داخلية

قالت رئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، ظهر اليوم الأربعاء، إن” حكومتها ستعيد وحدة البلاد”، مشيرةً إلى أن ” حزب العمال قد يمضي عدة أشهر في انقسامات وصراعات داخلية”.

وواجهت “ماي” – في أول جلسة برلمانية لها كرئيسة للوزراء للرد على أسئلة النواب – سؤالًا من زعيم حزب العمال “جريمي كوربين”، حول ما الذي ستقوم به الحكومة للعائلات التي تعاني تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، وكيف ستقدم لهم الأمل والأمان، وأجابت رئيسة الوزراء قائلةً: “اقتصاد قوي”، مضيفةً ” أن الحكومة تركز على بناء دولة تعمل من أجل الجميع”.

وتابعت – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – “حزب العمال قد يقضي عدة أشهر في قتال وتفتت داخلي، بينما سيمضي حزب المحافظين تلك الأشهر في إعادة توحيد البلاد”.

ورحبت تيريزا ماي، بالاحصائيات الرسمية التي كشفت عن انخفاض البطالة بنحو 54 ألف شخص إلى 1.65 مليون شخص بين مارس ومايو الماضي.

وقالت “ماي”، إن ” الحكومة تؤمن بضرورة خفض معدلات الهجرة إلى عشرات الآلاف سنويًا، مشيرةً إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستمنح البلاد سيطرة أكبر على الحدود”.

ويبلغ معدل الهجرة السنوي إلى البلاد حاليًا 333 ألف شخص.

يذكر أنه من المقرر أن تغادر “ماي” لاحقًا إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على عشاء عمل، قبل أن تزور باريس يوم غد الخميس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.