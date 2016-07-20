أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

فيديو | فائدة صحية رائعة لجسم الإنسان في لف ورق الألمنيوم على القدمين

  • الصحة
  • 40
Google+ Print
فيديو | فائدة صحية رائعة لجسم الإنسان في لف ورق الألمنيوم على القدمين فيديو | فائدة صحية رائعة لجسم الإنسان في لف ورق الألمنيوم على القدمين

بعض الأشياء الغريبة والاكتشافات تغير حياة الإنسان ، وتنقذه من بعض الأمراض الخطيرة أو تنقذه من موت محقق.

لف ورق الألمنيوم على القدمين

وموضوعنا المدهش فيه والغريب استخدام ورق الألمنيوم في لف على القدمين ، والذي أظهرت نتيجته في جسم الإنسان ، وأن رق الألمنيوم يستخدم في بعض الاحتياجات اليومية للشخص ، ولكن الكثير يتجاهل فوائد ورق الألمنيوم الصحية الرائعة.

فبعض من الناس الذين يعانون من بعض الآلام بسبب ارتداء الأحذية كعب العالي مثل :

    بعض الآم الكتفين
    الآلام الظهر
    ألآلام العمود الفقري
    ألآلا م الركبتين

فقد نصح الأطباء بلف رقائق الألمنيوم على هذه الأماكن في القدم ، حيث أنها تخفف الكثير من الآلام بسرعة ، وحسب التقارير الطبية الحديثة في الطب الشعبي الروسي والصيني والعلاج الطبيعي في التخلص من العديد من الآلام المفاصل والرقبة توصلوا لأفضل طريقة للف ورق الألمنيوم لعالج العديد من الأمراض كالآتي :

طريقة لف ورق الألمنيوم على القدمين

    يتم وضع قطع من القطن صغيرة بين أصابع القدمين.
    لف ورق الألمنيوم على الجزء الأمامي من القدم.
    يتم تركها لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.
    ثم تقوم بإزالته وتترك ساعتين على الأقل ويتم تكرار هذه العملية مرة أخرى.
    يتم لف ورق الألمنيوم 3 مرات يوميا على مدار 7 إلى 10 أيام وستلاحظين بتحسن في الجسم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.