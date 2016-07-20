فيديو | فائدة صحية رائعة لجسم الإنسان في لف ورق الألمنيوم على القدمين

بعض الأشياء الغريبة والاكتشافات تغير حياة الإنسان ، وتنقذه من بعض الأمراض الخطيرة أو تنقذه من موت محقق.

لف ورق الألمنيوم على القدمين

وموضوعنا المدهش فيه والغريب استخدام ورق الألمنيوم في لف على القدمين ، والذي أظهرت نتيجته في جسم الإنسان ، وأن رق الألمنيوم يستخدم في بعض الاحتياجات اليومية للشخص ، ولكن الكثير يتجاهل فوائد ورق الألمنيوم الصحية الرائعة.

فبعض من الناس الذين يعانون من بعض الآلام بسبب ارتداء الأحذية كعب العالي مثل :

بعض الآم الكتفين

الآلام الظهر

ألآلام العمود الفقري

ألآلا م الركبتين

فقد نصح الأطباء بلف رقائق الألمنيوم على هذه الأماكن في القدم ، حيث أنها تخفف الكثير من الآلام بسرعة ، وحسب التقارير الطبية الحديثة في الطب الشعبي الروسي والصيني والعلاج الطبيعي في التخلص من العديد من الآلام المفاصل والرقبة توصلوا لأفضل طريقة للف ورق الألمنيوم لعالج العديد من الأمراض كالآتي :

طريقة لف ورق الألمنيوم على القدمين

يتم وضع قطع من القطن صغيرة بين أصابع القدمين.

لف ورق الألمنيوم على الجزء الأمامي من القدم.

يتم تركها لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.

ثم تقوم بإزالته وتترك ساعتين على الأقل ويتم تكرار هذه العملية مرة أخرى.

يتم لف ورق الألمنيوم 3 مرات يوميا على مدار 7 إلى 10 أيام وستلاحظين بتحسن في الجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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