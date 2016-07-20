الجزائر تدين الهجوم على معسكر للجيش فى مالي

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف، أمس الثلاثاء، معسكرًا للجيش فى منطقة نامبالا بوسط مالي.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به عبد العزيز بن على الشريف المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء.

وجدد بن على الشريف تضامنه مع شعب مالى وحكومته، كما جدد دعم بلاده لمالى فى الكفاح الذى يخوضه دون هوادة ضد الإرهاب، قائلاً "نحيى التزام كافة فئات المجتمع المالى على طريق السلم والمصالحة الوطنية"، متقدمًا بتعازى الجزائر لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الجبان.

وكانت وزارة الدفاع المالية أعلنت أمس مقتل 17 جنديًا، فى هجوم على أكبر معسكر فى نمبالا، وأضافت أن 17 جنديًا قتلوا على الفور وأصيب 34 بجروح بينهم 24 إصابتهم خطيرة.

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