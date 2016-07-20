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اعرف نتيجة الثانوية العامة قبل ظهورها بالمدارس

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اعرف نتيجة الثانوية العامة قبل ظهورها بالمدارس اعرف نتيجة الثانوية العامة قبل ظهورها بالمدارس
ينشر "اليوم السابع" نتيجة شهادة الثانوية العامة 2016، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، قبل إعلانها فى المدارس، وينقلها للطلاب قبل إعلانها بالمدارس.

وفاز "اليوم السابع" بحق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، وسيتم نشر النتيجة، فور اعتمادها، عبر المحمول والإنترنت والخط الأرضى.

وحصل "اليوم السابع" على حقوق إعلان النتيجة من خلال التليفون الأرضى ورسائل المحمول والخدمة الصوتية والإنترنت على الموقع الإلكترونى، عقب جلسة المزايدة العلنية لحق إعلان النتيجة التى عقدت بديوان عام الوزارة، وشارك فى الجلسة لجنة من الشئون القانونية والإدارة العامة للمشتريات.

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