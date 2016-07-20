مشروب الملفوف الخارق لحرق الدهون والحصول على جسم مثالي في أسبوع

يعتبر مشروب الكرنب أو الملفوف كما يطلق عليه في بعض المناطق على اختلاف اللهجات من أوى المشروبات الحارقة للدهون والتي تساعد على التخلص من السمنة وزيادة الوزن بصورة كبيرة وبسرعة والمميز في هذا الخليط أنه آمن تماما لا يسبب أيه أعراض جانبية ولا تخف من الملفوف إطلاقا فالمزيج ككل له تأثير مدهش .

مكونات الوصفة:

خمس ورقات من الملفوف “الكرنب”.

كوبان من الماء .

عصير ليمون مقدار نصف كوب.

ملعقة عسل نحل طبيعي.

طريقة إعداد الخليط:

ضع كل المكونات التي جهزتها معا في الخلاط واخلطها جيدا حتى تحصل على مزيج متجانس وناعم جدا .

أحضر مصفاة ضيقة جدا أو باستخدام قطعة قماش معقمة ونظيفة وصفي العصير السابق .

قم بتناول المشروب صباحا ومساءا

يمكن إضافة بعض أوراق النعناع أو الثلج في الجو الحر.

الجدير بالذكر هنا أن الخليط السابق وصفة مذهلة للتخلص تماما من الإمساك وتحريك الأمعاء وتنظيف المعدة وتنقية وتقوية الجهاز الهضمي وترطيب الجلد والحفاظ على رطوبته وتقوية القلب فضلا عن قدرته الخرافية على التخسيس و إنقاص الوزن وحرق دهون البطن والأرداف في أسبوع واحد فقط .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads