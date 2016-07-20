ورق الغار علاج لكل داء نفسى وفك السحر ويعالج هذه الأمراض وحرق ورقة منه تسبب حالة غريبة للمنزل

ورق الغار، أو مايعرف عنه ويتداول أسمه ” ورق اللورا” مشهور فى كل منزل فهو يعطى نكهة رائعة لجميع أنواع الشوربة، ويوضع أيضاً فى بعض الأكلات لإضافة نكهة رائعة ورائحة جميلة، فلا تستغنى أى سيدة عنه فى مطبخها، ولكن هناك فوائد كثيرة فى ورق الغار، وهى غير الفوائد المتعارف عليها.

فهي ليست فيتامينات ومعادن، فهو مهدىء نفسي من الدرجة الأولى، كل ماعليك إحضار ورقة من الغار طازجة وليست مجففة يتم حرقها فى الغرفة التى يجلس بها الأشخاص لفترة طويلة، وترك الدخان ينتشر فى كل الغرفة، وتغلق لعشرة دقائق ثم يجلس بها الأشخاص تحدث حالة غريبة من الإسترخاء والهدوء النفسى والعصبى وعدم الشعور بالقلق والتوتر، هذه طريقة مجربة نشرها عالم ألمانى Gennady Malakhov.

عند وضع ورق الغار تحت المخدة، تفعل سحر فهى تجعل الشخص ينام بسهولة، تمنع الأحلام المزعجة، تمنع الكوابيس وتجعل الشخص ينام فى هدوء، نشر أوراق الغار فى المنزل تبطل العين، وتساعد فى فك السحر، وطرد الطاقة السلبية من المنزل .

يقوم ورق الغار بشفاء هذه الأمراض والتخلص منها :-

تقوم الزيوت العطرية الموجودة بورق الغار بالتخلص من الحكة الجلدية، والتخلص من عدة المشاكل الجلدية .

يقوم بعلاج الوساوس التى تصيب الشخص، يقوم الشخص المصاب بالوسواس بدهان عطر ورق الغار على القلب، والمعدة، والجهة المقابلة من الظهر يومياً قبل الذهاب للنوم .

يعالج الأشخاص المصابة من الصرع، فمن الممكن استخدامه كدهان، أو غلي كمية منه وتناولها يومياً.

يعالج ألم المفاصل عند أستخدام زيت ورق الغاروالمداومة عليه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads