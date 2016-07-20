أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

ورق الغار علاج لكل داء نفسى وفك السحر ويعالج هذه الأمراض وحرق ورقة منه تسبب حالة غريبة للمنزل

  • منوعات
  • 2 ألف
Google+ Print
ورق الغار علاج لكل داء نفسى وفك السحر ويعالج هذه الأمراض وحرق ورقة منه تسبب حالة غريبة للمنزل ورق الغار علاج لكل داء نفسى وفك السحر ويعالج هذه الأمراض وحرق ورقة منه تسبب حالة غريبة للمنزل

ورق الغار، أو مايعرف عنه ويتداول أسمه ” ورق اللورا” مشهور فى كل منزل فهو يعطى نكهة رائعة لجميع أنواع الشوربة، ويوضع أيضاً فى بعض الأكلات لإضافة نكهة رائعة ورائحة جميلة، فلا تستغنى أى سيدة عنه فى مطبخها، ولكن هناك فوائد كثيرة فى ورق الغار، وهى غير الفوائد المتعارف عليها.

فهي ليست فيتامينات ومعادن، فهو مهدىء نفسي من الدرجة الأولى، كل ماعليك إحضار ورقة من الغار طازجة وليست مجففة يتم حرقها فى الغرفة التى يجلس بها الأشخاص لفترة طويلة، وترك الدخان ينتشر فى كل الغرفة، وتغلق لعشرة دقائق ثم يجلس بها الأشخاص تحدث حالة غريبة من الإسترخاء والهدوء النفسى والعصبى وعدم الشعور بالقلق والتوتر، هذه طريقة مجربة نشرها عالم ألمانى Gennady Malakhov.

عند وضع ورق الغار تحت المخدة، تفعل سحر فهى تجعل الشخص ينام بسهولة، تمنع الأحلام المزعجة، تمنع الكوابيس وتجعل الشخص ينام فى هدوء، نشر أوراق الغار فى المنزل تبطل العين، وتساعد فى فك السحر، وطرد الطاقة السلبية من المنزل .

يقوم ورق الغار بشفاء هذه الأمراض والتخلص منها :-

    تقوم الزيوت العطرية الموجودة بورق الغار بالتخلص من الحكة الجلدية، والتخلص من عدة المشاكل الجلدية .
    يقوم بعلاج الوساوس التى تصيب الشخص، يقوم الشخص المصاب بالوسواس بدهان عطر ورق الغار على القلب، والمعدة، والجهة المقابلة من الظهر يومياً قبل الذهاب للنوم .
    يعالج الأشخاص المصابة من الصرع، فمن الممكن استخدامه كدهان، أو غلي كمية منه وتناولها يومياً.
    يعالج ألم المفاصل عند أستخدام زيت ورق الغاروالمداومة عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟