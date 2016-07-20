شرطة رأس الخيمة تعثر على الشخص المفقود

عثرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مساء أمس على الشخص المتغيب عن منزل ذويه (مواطن 44 سنة)، والذي أعلن عنه بأنه قد تغيب عن منزل ذويه منذ أكثر من (10) أيام.

وأشار العقيد عبدالله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد إلينا اتصال من القيادة العامة لشرطة دبي يفيد بعثورهم على الشخص المتغيب بعد أن تم نشر صورته في مختلف وسائل الإعلام و الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بصحة جيدة، وعليه تم الاتصال بأهله وطمأنتهم، ومن ثم تم استلامه من قبل شرطة دبي وتسليمه لذويه.

وقد توجه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخالص الشكر والتقدير لشرطة دبي، على جهودهم وتعاونهم الدائم مع شرطة رأس الخيمة في مختلف القضايا والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم ومساندة، كما أشاد سعادته بمختلف أفراد المجتمع الذين أبدوا تفاعلهم مع الموضوع منذ لحظة نشره في وسائل الإعلام وخاصة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ورغبتهم الصادقة في عملية البحث عنه إلى أن تم العثور عليه عبر شرطة دبي.

ومن جانب آخر، ناشد العقيد عبدالله منخس كافة أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أبنائهم وخاصة ممن لديهم اضطرابات عقلية أو ممن يعانون قصوراً في عدم قدرتهم على إدراك تصرفاتهم وأفعالهم، والعمل مراقبتهم بشكل مكثف أو إيداعهم في الأماكن المخصصة والمؤهلة لاستقبال مثل تلك الحالات، حفاظاً على حياتهم و لتأمين بيئة مناسبة لهم.

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