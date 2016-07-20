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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة خلال الفترة الصباحية على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصل 45 كم/ساعة أحيانا وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط  يضطرب احيانا .. وبارتفاع من قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 إلى5 و 6 أقدام .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و54 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 14 دقيقة صباحا وعند الساعة السابعة و21 دقيقة مساء.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      34              70       15 .
> دبي                        45      36              60       15 .
> الشارقة                   44      33              65       15.
> عجمان                    44      34              60       15.
> أم القيوين                45       33             65        15 .
> رأس الخيمة             45       32             65        10 .
> الفجيرة                   35       32             85       60.
> العين                     46       30              60       15 .
> ليوا                       46      31               70       15 .
> الرويس                  42      30               80       20 .
> السلع                    42       31               80       25.
> دلما                      41      31               85       30 .
> طنب الصغرى          39      32               80       35 .
> طنب الكبرى            39      32               80       35 .
> أبوموسى               39       33               80       30.
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