مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القاهرة

لقت فتاة مصرعها بينما أصيب 7 آخرون فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة أمام مدينة المستقبل بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة أمام مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير.

>على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وأسفر الحادث عن مصرع فتاة تدعى " ميادة محمد السيد" 16 سنة وإصابة 7 آخرين وهم "منى محمد السيد" 25 سنة والطفل"محمد أحمد شريف" 4 سنوات وشقيقة الطفل "مهاب" 3 سنوات و"احمد شريف محمد" 14 سنة و"احمد شريف مبارك 27" سنة و"السيد محمد" 53 سنة و"سارة محمد السيد" 27 سنة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى لتلقى العلاج، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وقال مصدر أمنى بأن طريق الإسماعيلية القاهرة يسير بصورة طبيعية ولم يتأثر من وقوع الحادث وأن حركة السيارات تعمل بطبيعتها.

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