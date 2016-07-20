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حبس عاطل استدرج طفلا لمكان مهجور واعتدى عليه جنسيا بالخانكة

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حبس عاطل استدرج طفلا لمكان مهجور واعتدى عليه جنسيا بالخانكة حبس عاطل استدرج طفلا لمكان مهجور واعتدى عليه جنسيا بالخانكة
أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة الخانكة بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل عمره خمس سنوات داخل مكان مهجور بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد وصول بلاغ إلى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز الخانكة من "رمضان.س" 36 سنة جزار اتهم فيه "أبو زيد م.ق"15 سنة باستدراج ابنه " محمد " – 5 سنوات - لمنطقة خالية من السكان والتعدى عليه جنسيا، ولدى توجهه وبرفقته شقيقه "رضا.س " 28 سنة جزار، مصاب بجرح بالرأس لمنزل المتهم لمعاتبة أسرته، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين كل من "قاسم م "، شقيق المشكو فى حقه، و"مجدى ق"، والد المشكو فى حقه، و"عمر ق" عم المشكو فى حقه، و"أبو زيد م" تطورت لمشاجرة قام خلالها المشكو فى حقهم بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابة شقيقه.

تمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6023 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى، لبيان عما إذا تعرض للاعتداء الجنسى من عدمه تحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.


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