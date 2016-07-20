أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اندلاع حريق بمركز تجارى تحت الإنشاء فى قطر

Google+ Print
اندلاع حريق بمركز تجارى تحت الإنشاء فى قطر اندلاع حريق بمركز تجارى تحت الإنشاء فى قطر
قالت السلطات القطرية إن حريقا اندلع فى مركز للتسوق تحت الإنشاء فى العاصمة القطرية الدوحة، وهو الحريق الثانى من نوعه الذى تشهده الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 فى أقل من أربعة أشهر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن فرق الإطفاء احتوت اليوم الأربعاء، الحريق الذى اندلع قرب حديقة دحل الحمام. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ونقل موقع الدوحة الإخبارى أن الحريق وقع فى مركز طور التجارى على الجهة المقابلة من الحديقة. وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام الاجتماعى الدخان الأسود وهو يرتفع من المبنى، ولم يرد مسئولو المركز التجارى على الفور على طلب التعقيب.

فى أبريل ، اندلع حريق فى مركز تجارى آخر كان يبنى فى العاصمة الدوحة، وأسفر ذلك الحريق الذى كان قريبا من ملعب يستضيف بطولة كأس العالم عن إجلاء أكثر من 14 ألف عامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365