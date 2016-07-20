اندلاع حريق بمركز تجارى تحت الإنشاء فى قطر

قالت السلطات القطرية إن حريقا اندلع فى مركز للتسوق تحت الإنشاء فى العاصمة القطرية الدوحة، وهو الحريق الثانى من نوعه الذى تشهده الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 فى أقل من أربعة أشهر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن فرق الإطفاء احتوت اليوم الأربعاء، الحريق الذى اندلع قرب حديقة دحل الحمام. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ونقل موقع الدوحة الإخبارى أن الحريق وقع فى مركز طور التجارى على الجهة المقابلة من الحديقة. وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام الاجتماعى الدخان الأسود وهو يرتفع من المبنى، ولم يرد مسئولو المركز التجارى على الفور على طلب التعقيب.

فى أبريل ، اندلع حريق فى مركز تجارى آخر كان يبنى فى العاصمة الدوحة، وأسفر ذلك الحريق الذى كان قريبا من ملعب يستضيف بطولة كأس العالم عن إجلاء أكثر من 14 ألف عامل.