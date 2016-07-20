مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة يتفقد أكبر محطة تحلية في مصر

كتب – مراسل «ONA»

قال اللواء عاصم شكر، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، إنَّ محطة «اليسر لتحلية مياه البحر» بمدينة الغردقة تعُد الأضخم والأكبر من حيث الإنتاج علي مستوي الجمهورية، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية 80.000م على مرحلتين الأولى بطاقة 40.000 م وتم الانتهاء منها بنسبة 97% والمرحلة الثانية وتبلغ 40.000 و تم الانتهاء منها بنسبة 70% .

وأضاف خلال جولته، اليوم الأربعاء، أنَّ مستجدات الأعمال بالمحطة والتى تقيمها القوات المسلحة تنتظر افتتاحها قبل انتهاء العام الجارى.

وتفقد شكر مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر غرفة التحكم بالمحطة حيث استمع إلى شرح تفصيلى لما تم الانتهاء منه من أعمال والشكل النهائى الذى سوف تظهر عليه المحطة .