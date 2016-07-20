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«النقض» تلغي عضوية أحمد مرتضى منصور وتقضي بأحقية «الشوبكي» بمقعد مجلس النواب

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«النقض» تلغي عضوية أحمد مرتضى منصور وتقضي بأحقية «الشوبكي» بمقعد مجلس النواب «النقض» تلغي عضوية أحمد مرتضى منصور وتقضي بأحقية «الشوبكي» بمقعد مجلس النواب

عمرو الشوبكي، وأحمد مرتضى منصور – أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي، والتي كان يشرف عليها المستشار ناحي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء منطوق الحكم، “قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكي بعضوية المجلس”، بحسب ما أكده المحامي عصام الإسلامبولي بصفته وكيلًا عن “الشوبكي” في الجلسة التي عقدت بشكلٍ سري دون حصور أي من وسائل الإعلام، وأيضًا المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.
> وكان المرشح عن الدائرة 11 بـ”الدقي والعجوزة”، الدكتور عمرو الشوبكي، قد تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية، أمام محكمة النقض، والتي أسفرت عن فوز أحمد مرتضى منصور.

وطالب “الشوبكي”، خلال طعنه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككًا في النتائج المعلنة موضحًا وجود رشاوى انتخابية، وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

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