أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، على ما قاله عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض ووكيل عمرو الشوبكى، المرشح السابق فى انتخابات مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة، حول أن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلا منه على المقعد، قائلاً: " لم يصلنى ذلك القرار بشكل رسمى حتى الآن".

وأضاف "منصور" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، قائلاً: "لكنى لست منزعج من القرار لو كان صحيحاً، وسأمتثل لقرار المحكمة أياً كان، ولكن سأحضر البرلمان لأشرح وجهة نظرى، ولو ما تردد عن نجاح عمرو الشوبكى صحيح، فسأساعده فى خدمة الدائرة، متابعاً: "مش مهم مين يبقى نائب، المهم نخدم الناس".

محامى عمرو الشوبكى: موكلى سيحلف اليمين فى أول جلسة انعقاد لمجلس النواب

>

عصام الإسلامبولى: "النقض" تقضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعد عمرو الشوبكى