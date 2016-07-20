البورصة المصرية تخسر 4 مليارات جنيه في نهاية التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء لتخسر حوالي 4 مليارات جنيه من قيمتها السوقية، متأثرة بعمليات بيعية من جانب المؤسسات الأجنبية والعرب وذلك لليوم الثاني على التوالي.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو 93 نقطة بنسبة 1.23%، ووصل إلى مستوى 7503 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وأغلق مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 على انخفاض بنسبة 0.58%

اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء وبلغت 12 مليون جنيه، مقابل عمليات بيعية للمستثمرين الأجانب، وسط قيمة تداولات بلغت 506 ملايين جنيه.