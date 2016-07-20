جامعة ساوثهامبتون: استنشاق البخار لا يعالج نزلات البرد وقد يسبب "حروق"

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، أن استنشاق البخار لا يساعد فى علاج نزلات البرد وقد يسبب حروق.

ويعانى ملايين البريطانيين من التهاب الجيوب الأنفية، وهى التجاويف المملوءة بالهواء الصغير خلف عظام الخد، وفى نصف الرأس وقد تصبح ملتهبة ومغلقة نتيجة للإصابة بالبرد، وهذا يؤدى إلى صعوبة فى التنفس عن طريق الأنف، وقد تسبب حدوث صداع.

وأوضح الباحثون أن المضادات الحيوية فائدتها محدودة، مشيرين إلى أن الإفراط فى استخدامها يساهم فى حدوث مقاومة للمضادات الحيوية، لذلك فإن العديد من الأطباء يوصون بالتبخير بدلاً من ذلك لتنظيف الأنف.

ووجد الباحث البروفيسور بول ليتل بعد مقارنة صحة ما يقرب من 900 شخص بريطانيى يعانى من التهاب الجيوب الأنفية، أنه بعد ستة أشهر، أولئك الذين لم يستخدموا أى علاج تم شفائهم من تلقاء أنفسهم، أما الذين استخدموا التبخير لم تتحسن حالتهم بشكل ملحوظ ونسبة كبيرة منهم أصيبوا بحروق بالوجه لكن انخفض لديهم الشعور بالصداع.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن عشر من شهر يوليو الجارى.

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