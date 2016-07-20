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ديلى ميل: السكر والمكرونة أطعمة سحرية للتخلص من حرقة الفلفل الحار بالفم

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ديلى ميل: السكر والمكرونة أطعمة سحرية للتخلص من حرقة الفلفل الحار بالفم ديلى ميل: السكر والمكرونة أطعمة سحرية للتخلص من حرقة الفلفل الحار بالفم
فى غضون ثوان من تناول الفلفل الحار الساخن يبدأ اللسان فى الارتعاش والخدين تصبح حمراء، وتظهر حبات من العرق على جبينك.

وعلى الرغم من أن هذه التجربة صعبة للغاية، فقد اكتشف الباحثون من معهد تشيلى جامعة بولاية نيو مكسيكو، علاج فعال لحرارة الفلفل بواسطة الحليب.

ووجد الفريق أن البروتين الموجود فى منتجات الألبان يحل محل المركب الكيميائى "كابساسين" الذى يجعل طعم الفلفل الحار ساخن ويعطى الإغاثة الفورية، وتعتبر أسرع طريقة لتخفيف الشعور بالحرقة.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، مثل القشدة الحامضة والآيس كريم، ليست علاجات معجزة فقط، إذ وجد الفريق أيضا أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة والسكر أيضاً يمكنها أن تساعد فى اخماد الحرقة الموجودة بالفم.

وأضاف الباحثون أن معظم الذين يتناولون الفلفل الحار يقومون بتناول كوب من الماء بمجرد أن يبدأ الشعور بالحرقان، ولكن هذا يجعل مركبات الفلفل تنتشر بصورة أكبر داخل الفم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل"، البريطانية، وذلك فى العشرين من شهر يوليو الجارى.


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