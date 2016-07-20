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خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم أفضل صانعي الأهداف بالدوري

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خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم أفضل صانعي الأهداف بالدوري خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم أفضل صانعي الأهداف بالدوري

تحدث الزمالك مع أحمد كابوريا لاعب المصري بشأن ضمه من الفريق البورسعيدي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فقام مسؤولو القلعة البيضاء باتصالات مكثفة مع صاحب الـ28 عاما.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب طلب من مسؤولي الزمالك التفاوض مع إدارة المصري، فلا يزال متبقيا في عقده موسم واحد.

وكان كابوريا أكثر صانعي الأهداف بالدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم، فقام بـ12 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويجيد كابوريا اللعب كارتكاز في وسط الملعب أو صانع ألعاب.

وكان الزمالك قد تحدث أيضا مع مدافع المصري محمد مجدي، لكنه لم يقدم عرضا رسميا وفقا لما أكده سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

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