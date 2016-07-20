مدير الكلية الجوية: نقدم اليوم جيلا جديدا من نسور الجو وحماة سماء مصر

قال اللواء طيار أركان حرب، هشام أحمد هاشم، مدير الكلية الجوية، إنهم يقدمون لمصر اليوم جيل جديد من نسور الجو وحماة سماء مصر ، وجيل توافرت له كل مقومات التميز، ليحظى بحق أن يكون ضمن خير أجناد الارض.

وأضاف مدير الكلية الجوية فى كلمته بتخريج الدفعة 83، أنه فى ظل التوجه الحكيم للقيادة السياسية والخطة الطموحة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بأن يتم توفير كافة الإمكانيات لتطوير وتحديث الكلية الجوية، فقد تم توفير أحدث الطائرات والهليكوبتر، للتدريب والمعامل والأجهزة اللازمة لإعداد الضباط وتأهيلهم للتعامل مع أحدث تكنولوجيا العصر.

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