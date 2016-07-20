جابر نصار يعلن تطبيق نظام "البابل شيت" فى جميع كليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور نصار، رئيس جامعة القاهرة، تطبيق نظام "البابل شيت" فى جميع كليات جامعة القاهرة، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة سيتخذ قرارات تنفيذية لتطبيق هذا النظام بجميع كليات الجامعة.

وأضاف "نصار"، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تطبيق نظام "البابل شيت" بامتحانات التعليم المفتوح، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تراقب جميع الامتحانات بكافة المحافظات عن طريق البث المباشر باستخدام الإنترنت، موضحاً أن الجامعة تراقب كل ما يحدث داخل اللجان، عبر الهواتف والشاشات داخل الجامعة، التى تعرض كل ما يحدث بالبث المباشر، وفى حالة وجود أى حالات للغش يتم تحرير محضر من القاهرة قبل إجرائه داخل اللجنة نفسها.

وتفقد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قاعات الامتحانات بالمقر الرئيسى بالجامعة، رافقه الدكتور محمد الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد تاج الدين رئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة.

جابر نصار يتفقد امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة