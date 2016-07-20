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ننشر أسماء أوائل بكالوريوس التجارة جامعة بنى سويف بعد اعتمادها

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ننشر أسماء أوائل بكالوريوس التجارة جامعة بنى سويف بعد اعتمادها ننشر أسماء أوائل بكالوريوس التجارة جامعة بنى سويف بعد اعتمادها
اعتمد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف نتيجة البكالوريوس لكلية التجارة "انتظام وانتساب" عن دور مايو للعام الجامعى 2015-2016 بشعبتيها العربية والانجليزية.

وقال رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان فى مرحلة البكالوريوس بلغ 1747 طالب وطالبة بلغ عدد الناجحين منهم 1525في شعبة المحاسبة "عربى" بنسبة 87.29% و18 ناجح فى شعبة ادارة الاعمال بنسبة 90%، بينما تقدم 310 طالب وطالبة لأداء الامتحان فى شعبة اللغة الانجليزية بلغ عدد الناجحين منهم 279 بنسبة نجاح 90%.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله عميد الكلية أن 10 طلاب حصلوا على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف وهم " فى شعبة المحاسبة حصل كلا من الطلاب عبد الرحمن محمد إبراهيم وعلاء ثابت شاكر وعلي طه علي علي تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف".

وفى شعبة إدارة الأعمال حصل الطالب عبد الباسط محمد ربيع علي تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وفى شعبة اللغة الانجليزية حصل كلا من الطالبة إسراء سيد جابر وإسراء صلاح عبد المطلب وأمينة اشرف فتحى، وآية صفوت فضل الله، وسهام سلام عيد ومنى ربيع سعد، علي تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

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