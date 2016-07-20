رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات القدرات بكلية الفنون الجميلة

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على أهمية قرار إنشاء كلية الفنون الجميلة بالجامعة والتى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها فى العام الجامعى الجديد 2016/ 2017، مضيفًا أنه جارى استكمال توفير ما يلزم الكلية من إنشاءات وتجهيزات استعداداً لبدء الدراسة مشدداً على تسخير كافة إمكانيات الجامعة اللازمة لدعم الكلية الوليدة وتوفير مقومات النجاح والتميز لها من العام الأول لانطلاق العمل.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة أسيوط لسير اختبارات القدرات لشعبتى الفنون والعمارة بكلية الفنون الجميلة والتى تجرى بمقر كلية التربية النوعية.

وأوضح الدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية النوعية أن الاختبارات بدأت فى مطلع هذا الأسبوع ومن المقرر لها أن تنتهى يوم الجمعة القادم وذلك وفقاً للجداول المعلنة حسب الترتيب الأبجدى للحروف، مشيرًا إلى أنه يجرى الاختبارات لشعبة العمارة والتى تشمل الرسم الهندسى، ورسم المنظور والتصميم والديكور والنحت المعمارى، وتشمل اختبارات شعبة الفنون الرسم بالقلم الرصاص لعناصر مجسمة، ورسم تعبيرى وتصميم ابتكارى ونحت وذلك لمدة ساعة ونصف لكل اختبار والتى تهدف إلى قياس مهارات القدرة على الملاحظة والتعبير والتذوق اللونى والتخيل لدى الطلاب وذلك لاختيار أفضل الكوادر الملائمة لطبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف المنسى، أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتيسير على الطلاب وأولياء الأمور حيث تم عقد ورش عمل مجانية للطلاب بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك لشرح وتوضيح طبيعة الاختبارات والإجابة على كافة تساؤلاتهم.

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