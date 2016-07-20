أردوغان يرأس اجتماع مجلس الأمن القومي في أنقرة

عاد اربلرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة “أنقرة” التي بقي بعيدا عنها منذ محاولة الانقلاب ليترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وللحكومة الأعاء، وفق مسؤولين.

وأوضح مسئول تركي، لوكالة “أ ف ب”، أن أردوغان كان في منتجع “مرمريس” عندما بدأت محاولة التمرد مساء الجمعة، ومنه انتقل الى اسطنبول التي بقي فيها حتى عودته مساء الثلاثاء الى انقرة، مضيفا انه عقد أول لقاء مع مسؤول أجنبي هو رئيس وزراء جورجيا جورج كفيريكاشفيلي في القصر الرئاسي في أنقرة.

ويترأس أردوغان اعتبارا من الساعة 9,00 بتوقيت جرينتش اجتماع المجلس القومي الذي يضم كبار القادة العسكريين والوزراء المعنيين بالامن. وفي الساعة 12,00 يترأس اجتماعا للحكومة في القصر الرئاسي الذي تعرض للقصف خلال الانقلاب الفاشل.

وكان أردوغان قد ذكر لأنصاره في اسطنبول الإثنين أنه سيعلن عن قرار مهم في ختام اجتماعات اليوم في حين تدور تساؤلات حول حملة التطهير الواسعة التي شملت الألاف وبشكل خاص في الجيش والشرطة والقضاء وقطاع التعليم ووسائل الأعلام.

وتم توقيف 15200 موظف في قطاع التربية الثلاثاء اعتبرت السلطات أنهم على صلة بالداعية فتح الله جولين المتهم بتدبير الانقلا، كما تم اعتقال حوالي 9300 شخص بتهمة الخيانة بينهم عدد من كبار الضباط وجنود وشرطيون وقضاة.

أنقرة- أ ف ب